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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:48 BJT

BRIEF-GRENVILLE STRATEGIC ROYALTY REPORTS QTRLY LOSS PER SHARE $0.0484

Feb 13 Grenville Strategic Royalty Corp

* GRENVILLE STRATEGIC ROYALTY ANNOUNCES 2016 FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS

* QTRLY LOSS PER SHARE $0.0484 Source text for Eikon: Further company coverage:
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