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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 07:09 BJT

BRIEF-NEULION APPOINTS NEW CFO TIM ALAVATHIL

Feb 13 Neulion Inc:

* NEULION ANNOUNCES NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER

* NEULION- TIM ALAVATHIL IS TAKING ON ROLE OF CFO, EFFECTIVE IMMEDIATELY, REPLACING TREVOR RENFIELD, WHO TODAY RESIGNED FROM POSITION Source text for Eikon: Further company coverage:
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