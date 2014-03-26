澳洲央行：警告银行业者不要过度冒险和放宽信贷标准

澳洲央行还强调，家庭负债仍接近历史性高位，所以有必要继续坚持审慎借贷和储蓄来支持家庭财务韧性。

自2011年末，澳洲央行指标利率已调降225个基点至纪录低位2.5%。该央行表示，今年最审慎的路径是暂时维持利率稳定。