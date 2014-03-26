澳洲央行：警告银行业者不要过度冒险和放宽信贷标准

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
澳洲央行还强调，家庭负债仍接近历史性高位，所以有必要继续坚持审慎借贷和储蓄来支持家庭财务韧性。
“尤其是近期有关家庭风险偏好情况和借款行为需要持续密切观察。”
自2011年末，澳洲央行指标利率已调降225个基点至纪录低位2.5%。该央行表示，今年最审慎的路径是暂时维持利率稳定。
在企业财务状况方面，澳洲央行称自9月上次评估以来几乎没什么变化。
“资产负债表形势整体良好，杠杆水平和利率负担在相当低的水准，”澳洲央行称，指出借债需求仍然低迷。(完) (编译 李爽/朱小军/王翔琼 审校许娜/张涛)
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路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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