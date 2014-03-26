版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 09:06 BJT

澳洲央行：警告银行业者不要过度冒险和放宽信贷标准

澳洲央行还强调，家庭负债仍接近历史性高位，所以有必要继续坚持审慎借贷和储蓄来支持家庭财务韧性。

“尤其是近期有关家庭风险偏好情况和借款行为需要持续密切观察。”

自2011年末，澳洲央行指标利率已调降225个基点至纪录低位2.5%。该央行表示，今年最审慎的路径是暂时维持利率稳定。

在企业财务状况方面，澳洲央行称自9月上次评估以来几乎没什么变化。

“资产负债表形势整体良好，杠杆水平和利率负担在相当低的水准，”澳洲央行称，指出借债需求仍然低迷。(完) (编译 李爽/朱小军/王翔琼 审校许娜/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐