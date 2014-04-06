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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 07:57 BJT

表格：日本截止3月底外汇储备降至1.279万亿美元--财务省

路透东京4月7日 - 日本财务省周一公布，截止3月底外汇储备为12,793.46亿美元，2月底为12,882.06亿。

财务省稍早表示，2月27日-3月27日期间未对市场进行干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

3月底 2月底 1月底 2013年3月底

总计 1,279.346 1,288.206 1,277.058 1,254.356

完整表格参见财务省网站：

here (完) (编译 徐文焰；审校 龚芳)
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