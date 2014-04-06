表格：日本截止3月底外汇储备降至1.279万亿美元--财务省

中股业绩：上汽集团一季度净利同比增长4.1%，整车销量增长3%
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透东京4月7日 - 日本财务省周一公布，截止3月底外汇储备为12,793.46亿美元，2月底为12,882.06亿。
财务省稍早表示，2月27日-3月27日期间未对市场进行干预。
具体数据如下(单位:10亿美元):
3月底 2月底 1月底 2013年3月底
总计 1,279.346 1,288.206 1,277.058 1,254.356
完整表格参见财务省网站：
here (完) (编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。
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