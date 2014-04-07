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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 09:59 BJT

澳洲数据：3月整体招聘广告较上月增加1.4%，为连续第三个月上升--ANZ

3月网络招聘广告较2月增长1.3%，至128,786个，较上年同期则减少2.3%。报纸广告招聘增加4.5%，在广告登刊改为其他形式广告的结构性转变中，这是罕见的情况。

“有更明显的证据显示劳动需求正在增强，”澳新银行首席澳洲分析师Ivan Colhoun表示。“重要的是，在某些重要产业，包括建筑、教育和保健，其招聘广告量强劲。”(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰/杜明霞)
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