全球经济：世界银行调降2014年中国和东亚经济成长预估

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
世界银行称，外部需求改善将促进泰国经济成长。2013年泰国经济实际增长2.9%。
但该行指出，泰国内需仍然不振，因政治动荡持续，而这已影响到旅游收入、公共投资和投资者信心。
“如果政局明显稳定下来...2014年经济成长将更强劲，”该行说。
世行称，2013年缅甸政府在宏观经济改革上取得进展，2014-2016年经济增速可能稳定在7.8%。该行之前预估缅甸2014年和2015年经济成长率均为6.9%。
世行表示，东亚和太平洋地区发展中国家经济成长面临的下行和上行风险大致相当。(完) (编译 戴素萍/王冠中/石冠兰/王翔琼；审校 于春红/徐文焰)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨