版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 11:19 BJT

全球经济：世界银行调降2014年中国和东亚经济成长预估

世界银行称，外部需求改善将促进泰国经济成长。2013年泰国经济实际增长2.9%。

但该行指出，泰国内需仍然不振，因政治动荡持续，而这已影响到旅游收入、公共投资和投资者信心。

“如果政局明显稳定下来...2014年经济成长将更强劲，”该行说。

世行称，2013年缅甸政府在宏观经济改革上取得进展，2014-2016年经济增速可能稳定在7.8%。该行之前预估缅甸2014年和2015年经济成长率均为6.9%。

世行表示，东亚和太平洋地区发展中国家经济成长面临的下行和上行风险大致相当。(完) (编译 戴素萍/王冠中/石冠兰/王翔琼；审校 于春红/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐