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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 11:55 BJT

日本政经：日相安倍晋三称，希与澳洲总理确认在国防和经济进一步合作

路透东京4月7日 - 日本首相安倍晋三周一表示，希望与澳洲总理艾保德确认在国防和经济领域展开进一步合作。艾保德正在东京出访。

日本媒体报导称，安倍晋三和艾保德将在今日稍后宣布基本的双边协议，包括日本下调对澳洲牛肉的进口关税，以及澳洲取消对日本汽车课征的关税。

安倍晋三亦在与执政党成员的会议中表示，他将和美国总统奥巴马就经济、北韩(朝鲜)和国防等议题交换意见。奥巴马将在本月稍后访问日本。(完) (编译 王冠中; 审校 龚芳)
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