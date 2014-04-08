澳洲数据：3月企业现况指数略有上升，矿业与服务业表现佳--NAB调查

报告中3月企业现况指数上升1点至正1，就业分项指数反弹6点至负1。营收指标下跌1点至正3，获利指标仍维持在正1。

主要的企业信心指数下降3点至正4，为八个月来最低。

“澳元仍顽强地维持在高档，加上全球经济的不确定性，及即将来临的预算可能大幅‘强制节约’，都是可能(影响信心)的因素。”NAB首席经济分析师Alan Oster称。

不过多数企业3月报称现况改善，主要是矿业有大幅提升，其次为营建和零售业。即便是制造业现况也有上升，与媒体对制造业长期裁员的报导并不一致。