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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 07:15 BJT

韩国数据：3月经季节调整的失业率降至3.5%，2月修正后仍为3.9%

路透首尔4月9日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，3月经季节调整的失业率为3.5%，2月修正后仍为3.9%。

下表为韩国就业数据细目:

3月 2月

^劳动力人口(千人) 增加790 增加1,024

^就业人口(千人) 增加649 增加835

^失业人口(千人) 增加141 增加189

失业率(未经季节调整) 3.9% 4.5%

(经季节调整,%) 3.5% 3.9%

^较上年同期,未经季节调整。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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