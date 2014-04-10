韩国央行：连续11个月维持利率在2.5%不变，符合预期

路透首尔4月10日 - 韩国央行周四决定维持利率不变，符合预期。该央行评估了国内的低通胀状况和海外不确定性因素。

韩国央行一媒体官员指出，货币政策委员会维持基本利率(base rate) 于2.50%不变，但他未加以详述。韩国央行新任总裁李柱烈将于0220GMT就政策召开上任后的首场记者会。

所有31位接受路透调查的分析师均预期，韩国央行此次会议维持利率不变，多数人都预期临近年底时会加息，与3月调查结果一致。