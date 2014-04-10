韩国央行：连续11个月维持利率在2.5%不变，符合预期

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透首尔4月10日 - 韩国央行周四决定维持利率不变，符合预期。该央行评估了国内的低通胀状况和海外不确定性因素。
韩国央行一媒体官员指出，货币政策委员会维持基本利率(base rate) 于2.50%不变，但他未加以详述。韩国央行新任总裁李柱烈将于0220GMT就政策召开上任后的首场记者会。
所有31位接受路透调查的分析师均预期，韩国央行此次会议维持利率不变，多数人都预期临近年底时会加息，与3月调查结果一致。
最近的经济指标表明，韩国经济在缓慢复苏，通胀率在上升，但中国经济增速放缓以及美国收紧政策可能带来影响，又给韩国经济带来风险。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。