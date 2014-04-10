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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 08:09 BJT

日本数据：2月核心机械订单较前月下跌8.8%，跌幅远大于路透预估

据内阁府数据，1月核心机械订单为按月增长13.4%，为2013年3月来最大增幅。

2月核心机械订单较上年同期增加10.8%，路透调查预估中值为成长17.6%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出情况的指标。

内阁府下调对机械订单的评估，并称订单升势正停滞不前。

欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：here　 (完)

(编译 候向明; 审校 徐文焰/于春红)
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