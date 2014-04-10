日本数据：2月核心机械订单较前月下跌8.8%，跌幅远大于路透预估

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
据内阁府数据，1月核心机械订单为按月增长13.4%，为2013年3月来最大增幅。
2月核心机械订单较上年同期增加10.8%，路透调查预估中值为成长17.6%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出情况的指标。
内阁府下调对机械订单的评估，并称订单升势正停滞不前。
欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：here (完)
(编译 候向明; 审校 徐文焰/于春红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。