澳新汇市：新西兰元兑美元触及两年半新高，受利差优势前景推动

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透惠灵顿4月10日 - 新西兰元兑美元周四触及两年半新高，因投资者猜测新西兰元对美元的利差优势将会扩大。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的会议记录暗示，美国利率将在未来几个月保持在低位。
新西兰元兑美元 攀升至0.8735美元，为2011年8月以来最高。据路透数据，新西兰元贸易加权指数 升至80.99，仅略低于3月末触及的约81.03的浮动后高位。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。