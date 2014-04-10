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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 08:31 BJT

澳新汇市：新西兰元兑美元触及两年半新高，受利差优势前景推动

路透惠灵顿4月10日 - 新西兰元兑美元周四触及两年半新高，因投资者猜测新西兰元对美元的利差优势将会扩大。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的会议记录暗示，美国利率将在未来几个月保持在低位。

新西兰元兑美元 攀升至0.8735美元，为2011年8月以来最高。据路透数据，新西兰元贸易加权指数 升至80.99，仅略低于3月末触及的约81.03的浮动后高位。(完)
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