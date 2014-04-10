表格：澳洲3月经季调就业人口增加1.81万人，失业率为5.8%

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透悉尼4月10日 - 澳洲统计局周四公布就业数据显示：
* 澳洲3月经季节调整就业人口增加1.81万人(路透调查预估为增加0.5万人)
* 澳洲3月经季节调整后失业率为5.8%(路透调查预估为6.0%)
* 澳洲3月经季节调整的全职就业人口减少2.21万人
* 澳洲3月经季节调整的就业参与率为64.7%(路透调查预估为64.7%)
以下为详细数据(经季节调整):
3月
失业率% 5.8
就业人数(百万人) 11.553
失业人数(人) 713,200
就业参与率% 64.7
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。