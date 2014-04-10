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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 09:53 BJT

表格：澳洲3月经季调就业人口增加1.81万人，失业率为5.8%

路透悉尼4月10日 - 澳洲统计局周四公布就业数据显示：

* 澳洲3月经季节调整就业人口增加1.81万人(路透调查预估为增加0.5万人)

* 澳洲3月经季节调整后失业率为5.8%(路透调查预估为6.0%)

* 澳洲3月经季节调整的全职就业人口减少2.21万人

* 澳洲3月经季节调整的就业参与率为64.7%(路透调查预估为64.7%)

以下为详细数据(经季节调整):

3月

失业率% 5.8

就业人数(百万人) 11.553

失业人数(人) 713,200

就业参与率% 64.7

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)
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