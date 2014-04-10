日本经济：消费支出将令物价上行压力加剧--央行审议委员宫尾龙藏

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透东京4月10日 - 日本央行审议委员宫尾龙藏周四表示：
* 消费引领的经济复苏所面临的物价上行压力加剧
* 物价上行压力蔓延的可能性很高
* 日本经济处于逐步复苏的轨道，受到内需的引领
* 即便受到消费税上调的暂时拖累，经济增速仍将继续高于潜在增长率
* 预计海外经济体将加速回升，进而支撑日本出口
* 将根据上行和下行风险在必要时调整政策
* 消费支出增长是受到潜在需求全线回升的支撑
* 有更多迹象表明企业能够将成本直接转嫁给消费者
* 海外经济复苏的前景逐渐强化
* 日本经济和物价走势符合日本央行预估
* 日本央行量化宽松的一个独特要素是我们在一开始就采取了所有必要举措
* 日本央行量化宽松政策开放式的特性可以帮助维持通胀预估
* 日本经济面临的风险大致均衡(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。