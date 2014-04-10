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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 10:06 BJT

日本经济：消费支出将令物价上行压力加剧--央行审议委员宫尾龙藏

路透东京4月10日 - 日本央行审议委员宫尾龙藏周四表示：

* 消费引领的经济复苏所面临的物价上行压力加剧

* 物价上行压力蔓延的可能性很高

* 日本经济处于逐步复苏的轨道，受到内需的引领

* 即便受到消费税上调的暂时拖累，经济增速仍将继续高于潜在增长率

* 预计海外经济体将加速回升，进而支撑日本出口

* 将根据上行和下行风险在必要时调整政策

* 消费支出增长是受到潜在需求全线回升的支撑

* 有更多迹象表明企业能够将成本直接转嫁给消费者

* 海外经济复苏的前景逐渐强化

* 日本经济和物价走势符合日本央行预估

* 日本央行量化宽松的一个独特要素是我们在一开始就采取了所有必要举措

* 日本央行量化宽松政策开放式的特性可以帮助维持通胀预估

* 日本经济面临的风险大致均衡(完)
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