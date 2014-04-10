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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 10:35 BJT

新闻稿：韩国央行发布利率政策声明，之前维持利率在2.5%不变

“在国内金融市场，股价一度下滑，主要是由于市场担心中国经济放缓；但此后转为上升，受助于美国经济活动持续改善。韩元兑美元汇率也是一度走软然后大幅上升，主要受外资流动影响。与此同时，长期市场利率处于相对狭窄的区间波动。”

“展望未来，在密切关注主要国家货币政策变化、部分新兴市场国家经济增长趋弱、以及东欧地缘政治风险等外部风险因素的发展和影响的同时，委员会将引导货币政策令中期消费者物价涨幅控制在通胀目标区间内，并支持经济增长的持续复苏。”(完)
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