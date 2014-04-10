新闻稿：韩国央行发布利率政策声明，之前维持利率在2.5%不变

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
“在国内金融市场，股价一度下滑，主要是由于市场担心中国经济放缓；但此后转为上升，受助于美国经济活动持续改善。韩元兑美元汇率也是一度走软然后大幅上升，主要受外资流动影响。与此同时，长期市场利率处于相对狭窄的区间波动。”
“展望未来，在密切关注主要国家货币政策变化、部分新兴市场国家经济增长趋弱、以及东欧地缘政治风险等外部风险因素的发展和影响的同时，委员会将引导货币政策令中期消费者物价涨幅控制在通胀目标区间内，并支持经济增长的持续复苏。”(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。