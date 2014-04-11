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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 08:15 BJT

日本央行：一位委员称日圆疲弱对物价的推升作用超过预想--会议记录

委员们亦认同，消费税调升不会让消费者支出脱离正轨，因劳动市场和薪资情况都在改善。

日本央行在该次会议上决议维持政策不变。在之后4月7-8日的会议上，亦决议按兵不动。

日本央行在去年4月推出大规模刺激措施后便一直维持政策不变。央行当时承诺，透过积极购买资产，在大约两年时间内将通胀率推至2%。(完) (编译 李爽/王冠中; 审校 许娜/侯向明)
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