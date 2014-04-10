路透专访：欧洲央行须扩大资产负债表，量化宽松非唯一选项--IMF官员

“我们非常有兴趣将此与欧元区的状况相对比，那里的长期通胀预期仍良好，但中短期预期开始显现出下滑迹象。”

他表示，日本的经验还表明，解决银行业问题对于恢复信贷增长和支持投资而言至关重要，而欧元区的投资水平依然“相当低”。

Pradhan称，欧元区的资产质量评估和银行业压力测试是朝正确方向迈出的步伐，一旦完成，欧洲将能更好地处理其脆弱资产。

欧元区3月通胀率降至0.5%，为2009年经济深陷衰退以来最低，并且远低于欧洲央行低于但接近2%的目标水准。