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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 07:56 BJT

路透专访：欧洲央行须扩大资产负债表，量化宽松非唯一选项--IMF官员

“我们非常有兴趣将此与欧元区的状况相对比，那里的长期通胀预期仍良好，但中短期预期开始显现出下滑迹象。”

他表示，日本的经验还表明，解决银行业问题对于恢复信贷增长和支持投资而言至关重要，而欧元区的投资水平依然“相当低”。

Pradhan称，欧元区的资产质量评估和银行业压力测试是朝正确方向迈出的步伐，一旦完成，欧洲将能更好地处理其脆弱资产。

欧元区3月通胀率降至0.5%，为2009年经济深陷衰退以来最低，并且远低于欧洲央行低于但接近2%的目标水准。

德拉吉承认低通胀导致欧元区更难削减债务，并且更难实现经济调整，不过他也责备IMF对欧洲央行的建议要比对美联储的建议更加强硬。(完) (编译 李爽/张荻/戴素萍/王兴亚；审校 徐文焰)
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