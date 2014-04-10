路透专访：欧洲央行须扩大资产负债表，量化宽松非唯一选项--IMF官员

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
“我们非常有兴趣将此与欧元区的状况相对比，那里的长期通胀预期仍良好，但中短期预期开始显现出下滑迹象。”
他表示，日本的经验还表明，解决银行业问题对于恢复信贷增长和支持投资而言至关重要，而欧元区的投资水平依然“相当低”。
Pradhan称，欧元区的资产质量评估和银行业压力测试是朝正确方向迈出的步伐，一旦完成，欧洲将能更好地处理其脆弱资产。
欧元区3月通胀率降至0.5%，为2009年经济深陷衰退以来最低，并且远低于欧洲央行低于但接近2%的目标水准。
德拉吉承认低通胀导致欧元区更难削减债务，并且更难实现经济调整，不过他也责备IMF对欧洲央行的建议要比对美联储的建议更加强硬。(完) (编译 李爽/张荻/戴素萍/王兴亚；审校 徐文焰)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。