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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 08:07 BJT

突发新闻：尼加拉瓜首都马那瓜附近发生6.4级强震--USGS

路透华盛顿4月10日 - 美国地质调查局(USGS)表示，尼加拉瓜首都马那瓜附近周四发生6.4级强震。

USGS称，地震发生在2327GMT，震源非常浅，仅有6.2英里(10公里)，因此破坏力更大。震中位于马那瓜以北，Nagarote镇东北14英里(22.5公里)处。

6.4级地震足以造成严重破坏。

此前初步报告的地震强度为6.2级。(完)
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