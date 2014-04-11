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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 08:18 BJT

东欧情势：乌克兰称已符合获得IMF首笔援助资金的全部条件

路透华盛顿4月10日 - 乌克兰财长Oleksander Shlapak周四在世界银行和国际货币基金组织(IMF)春季会议间隙对记者表示，

* 乌克兰已经完全符合获得IMF首笔援助资金的条件

* IMF首笔资金将不会用来偿还俄罗斯债务

* 西方国家迄今采取的针对俄罗斯的措施还不够

* 对七国集团(G7)声明感到失望

另外，乌克兰央行总裁称，乌克兰将要求针对俄罗斯采取更多制裁。(完)
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