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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 08:08 BJT

日本股市：日经指数触及六个月低点

路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周五扩大跌幅下跌2.41%，至13,955.94点。东证股价指数 跌2.13%1,125.00。(完)
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