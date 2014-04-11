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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 11:33 BJT

G20会议：G20支持IMF援助乌克兰，因顾虑全球增长风险--日本财相

路透华盛顿4月12日 - 日本财务大臣麻生太郎周四称，20国集团(G20)一致认为，有必要一起努力向乌克兰提供援助。

“G20欢迎并支持国际货币基金组织(IMF)向(乌克兰)快速提供援助的努力，因认为地缘政治风险的不确定性对全球经济有负面影响，”麻生参加G20晚宴后对记者表示。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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