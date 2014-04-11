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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 11:13 BJT

离岸人民币：韩国3月底银行人民币存款增至79亿美元

韩国央行新闻稿并未提供人民币部位升高的具体原因，但人民币存款自去年以来便已大幅成长，主要是由于中国资产报酬率较高。

3月底韩国境内所有银行的外汇存款减少16亿美元，成为511亿美元，2月底时为527亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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