中国央行：一季度房地产贷款快速增长，工业中长期贷款增速回落

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京4月24日 - 中国人民银行周五公布金融机构贷款投向统计报告称，2015年一季度房地产贷款快速增长，保障性住房开发贷款增长强劲。一季度工业中长期贷款增速回落，服务业中长期贷款增长继续加快。
报告显示，3月末，人民币房地产贷款余额18.41万亿元，同比增长19.4%，增速比上年末高0.5个百分点。1-3月份增加9,935亿元，同比多增1,963 亿元，增量占同期各项贷款增量的27%
3月末，本外币工业中长期贷款余额7.3万亿元，同比增长7.2%，增速比上年末低0.8个百分点；3月末，本外币服务业中长期贷款余额21.88万亿元，同比增长18.6%，增速比上年末高2.9个百分点。
3月末，金融机构人民币各项贷款余额85.91万亿元，同比增长14%，增速比上年末高0.4个百分点；1-3月份增加3.68万亿元，同比多增6,018亿元。（完）
欲浏览报告原文，请点选央行网站：here (发稿 李铮；审校 黄凯)
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