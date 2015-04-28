中国黄金：一季度黄金产量同比增长14.7%，消费量增长1.1%--协会

路透北京4月28日 - 中国黄金协会最新统计数据显示，中国2015年一季度黄金产量同比增长14.72%，至110.704吨；一季度黄金消费量同比增长1.14%，至326.68吨。

新闻稿并称，今年一季度中国消费量与去年同期相比增加3.69吨。一季度首饰制造用金226.23吨，金条及金币用金73.37吨，工业及其它用金27.08吨。（完） (发稿 李文科； 撰写 张晓翀；审校 黄凯)