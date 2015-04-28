中国黄金：一季度黄金产量同比增长14.7%，消费量增长1.1%--协会

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京4月28日 - 中国黄金协会最新统计数据显示，中国2015年一季度黄金产量同比增长14.72%，至110.704吨；一季度黄金消费量同比增长1.14%，至326.68吨。
黄金协会新闻稿称，2015年一季度中国累计生产黄金与去年同期相比增加14.205吨。一季度黄金矿产金完成88.266吨，有色副产金完成22.438吨。
新闻稿并称，今年一季度中国消费量与去年同期相比增加3.69吨。一季度首饰制造用金226.23吨，金条及金币用金73.37吨，工业及其它用金27.08吨。（完） (发稿 李文科； 撰写 张晓翀；审校 黄凯)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。