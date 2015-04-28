中国经济：工业经济下行压力不可低估，投资需求回落是主因--工信部

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京4月28日 - 中国工信部新闻发言人王黎明周二表示，中国工业经济下行压力不可低估，需求增长动力不足，特别是整个投资需求回落成为影响工业经济下行的主要原因。
他在国新办介绍今年一季度工业通信业发展情况时称，一季度，工业生产的增速在放缓，部分地区、行业和企业下行压力加大，一季度规模以上的工业增加值同比增速是2009年一季度以来最低的。
他称，东北、西部地区的一些产业结构偏重的省市，生产增速回落较大，企业层面生产经营的困难很多。（完） (发稿 李贺； 审校 黄凯)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。