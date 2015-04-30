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货币新闻 | 2015年 4月 30日 星期四 16:18 BJT

中国经济：注意防范和化解各类风险，坚持对外开放和利用外资--政治局

路透北京4月30日 - 中国中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示要注意防范和化解各类风险，并审议通过京津冀协同发展规划纲要。

新华视点微博援引会议称，中央坚持国有企业改革方向没有变，依法保护民营企业产权方针没有变，坚持对外开放和利用外资政策也没有变。

会议审议通过《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《京津冀协同发展规划纲要》。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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