中国央企：中石化集团称海外项目今年压减低效无效产量840万桶

路透北京4月30日 - 中国石化集团称，其海外油气项目2015年将同比压缩投资规模22.2%，且海外项目今年将压减低效无效产量840万桶。

中国中央纪委监察部网站刊登中国石化党组关于巡视整改情况的通报指出，下一步，中国石化将围绕查办腐败案件、海外经营等重点问题，进一步加大工作力度，把整改工作不断推向深入。

“关于一些（海外）油气项目收购程序不够规范，尽职调查不到位，有的实际运行效果和预期差距较大；资产投资回报率较低，有的多年没有产出等问题。”通报称。

中石化目前在全球27个国家拥有项目51个。通报指出，2015年中石化海外油气生产项目操作成本同比压缩10%，管理费用同比压缩15%；回撤中方外派人员274人，减少当地雇员105人，且利用低油价时机，各海外项目向供应商提出了调整劳务、材料价格的方案，力争通过谈判下调10%－15%。

对于中央巡视组反馈意见整改落实情况，通报称，对于领导人员亲属在系统内经商或与中石化有业务往来的问题，党组一直非常重视，组织党组管理的领导人员登记上报了配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人投资入股、经商办企业情况，并明确要求领导干部亲属、子女退出在中石化的业务经营。

中石化并起草《中层以上领导人员配偶、子女系统内从业管理暂行规定》，对规范领导人员配偶、子女系统内就业形成长效机制。

根据统一部署，2014年11月24日至12月24日，中央第六巡视组对中国石化进行了专项巡视。2015年2月6日，中央巡视组向中国石化党组反馈了巡视意见。（完）