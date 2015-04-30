中国经济：5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革-财政部

路透北京4月30日 - 中国财政部周四决定，自5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革。稀土、钨、钼资源税由从量定额计征改为从价定率计征。稀土、钨、钼应税产品包括原矿和以自采原矿加工的精矿。

据财政部网站新闻稿称，轻稀土按地区执行11.5%至7.5%的适用税率，中重稀土资源税适用税率为27%。钨资源税适用税率为6.5%，钼资源税适用税率为11%。