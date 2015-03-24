新债招标：中国国开行一年债收益率偏低，三和五年高于预期--业内人士

路透北京3月24日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6563%，明显低于此前3.73%的预测均值。
同时招标的三年和五年期固息增发债中标收益率分别为3.8462%和3.9569%，均高于此前3.82%和3.90%的预测均值。上述三期债的投标倍数依次是2.82倍、2.14倍和2.21倍。
另外，国开行今日还有七年和10年两期固息债，将于北京时间11:10结束招标，预测均值分别为4.04%和3.92%。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7504%、3.8253%、3.9083%、4.0224%和3.9129%。
以下为国开行近期同期限新债的招标情况：
期数 发行时间 期限 中标结果 首场投标倍数
(年)
二期增发3 3月3日 1 3.5064% 4.38
增发4 3月10日 3.6477% 3.30
增发5 3月17日 3.6454% 2.95
一期增发7 3月3日 3 3.6288% 2.52
增发8 3月10日 3.7951% 3.27
增发9 3月17日 3.8227% 2.73
三期增发3 3月3日 5 3.7337% 2.19
增发4 3月10日 3.8593% 3.30
增发5 3月17日 3.9035% 2.49
四期增发3 3月3日 7 3.8184% 2.89
增发4 3月10日 3.9892% 3.09
增发5 3月17日 4.0530% 3.36
五期增发3 3月3日 10 3.7667% 2.73
增发4 3月10日 3.8594% 3.64
增发5 3月17日 3.9282% 2.72
上述五期债为该行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。具体发行条款如下：
2015第1-5期增发债
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发行上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 3月26日
起息日 3年：1月8日；1/5/7/10年：2月5日
分销期 3/25-3/26
上市日 1年：3月30日；3/5/7/10年：4月1日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15% (完)
(发稿 华小萌；审校 边竞/张喜良)