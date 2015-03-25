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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 10:41 BJT

新债招标：中国三年国债中标利率3.22%，符合预期--业内人士

路透北京3月25日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午招标发行的200亿元人民币三年期固息国债，中标利率3.22%，与此前市场预测均值一致。

他们并透露，该期债的边际中标利率为3.28%，投标倍数2.50倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.2487%。

今日招标新债为今年第四期记账式附息国债，采用混合招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债3月26日开始计息，利息按年支付；招标结束至3月30日进行分销，4月1日起上市交易。(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/张喜良)

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