中国公开市场：今日将进行250亿元七天逆回购，本周净投放100亿元

路透上海3月26日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行250亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放资金100亿元，结束此前连续四周净回笼态势。

据路透统计，本周公开市场有350亿元逆回购到期回笼资金，其中周二到期200亿元，与当日操作对冲，今日到期150亿元。央票最早要到2016年7月才开始有到期。

春节过后，央行公开市场仅进行了一次14天期逆回购操作，其余均为七天期，后者中标利率并已三次下调，每次跌幅均为10个基点(bp)，至本周二为3.55%。

此前四周央行公开市场连续净回笼，同时伴有放量续做MLF(中期借贷便利)数量支持组合拳。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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