新债招标：中国进出口行一年债利率3.75%，五年4.1743%--业内人士

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月26日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率3.75%；五年期固息增发债中标收益率为4.1743%。两期债投标倍数分别为1.71倍和2.45倍。
进出口行另外一期10年固息增发债将于北京时间11:20结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、五年及10年期最新收益率为3.7615%、4.1524%和4.2572%。
以下为进出口行近期同期限新债的招标情况：
债券名称 发行时间 期限(年) 中标结果 首场投标倍数
一期增发2 2月5日 1 3.7068% 1.99
增发3 2月12日 3.6584% 4.15
增发4 3月12日 3.6531% 3.40
三期增发4 2月27日 5 3.8235% 2.17
增发5 3月6日 3.9867% 1.60
增发6 3月12日 3.9233% 3.75
六期 3月19日 4.1000% 2.17
五期增发3 3月6日 10 4.0986% 1.90
增发4 3月12日 4.0232% 2.32
增发5 3月19日 4.2243% 1.92
今日招标新债中，一年期为新发品种，五年及10年期债为该行今年第六及第五期增发债，票面利率依次为4.10%和3.99%。具体发行条款如下：
第5、6期增发债及第七期新发
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招标规模上限 一年和10年各60亿元；五年50亿元
期限/计息方式 1/5/10年固息
中标方式 单一利率或价格(荷兰式)
起息日 1年：4月1日；5年：3月24日；10年：2月9日
缴款日 4月1日
分销期 3/26-4/1
上市日 1年：4月3日
5/10年：4月8日
发行手续费 1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌；; 审校 吴芳/张喜良)
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路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)