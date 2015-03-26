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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 11:07 BJT

新债招标：中国进出口行一年债利率3.75%，五年4.1743%--业内人士

路透北京3月26日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率3.75%；五年期固息增发债中标收益率为4.1743%。两期债投标倍数分别为1.71倍和2.45倍。

进出口行另外一期10年固息增发债将于北京时间11:20结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、五年及10年期最新收益率为3.7615%、4.1524%和4.2572%。

以下为进出口行近期同期限新债的招标情况：

债券名称 发行时间 期限(年) 中标结果 首场投标倍数

一期增发2 2月5日 1 3.7068% 1.99

增发3 2月12日 3.6584% 4.15

增发4 3月12日 3.6531% 3.40

三期增发4 2月27日 5 3.8235% 2.17

增发5 3月6日 3.9867% 1.60

增发6 3月12日 3.9233% 3.75

六期 3月19日 4.1000% 2.17

五期增发3 3月6日 10 4.0986% 1.90

增发4 3月12日 4.0232% 2.32

增发5 3月19日 4.2243% 1.92

今日招标新债中，一年期为新发品种，五年及10年期债为该行今年第六及第五期增发债，票面利率依次为4.10%和3.99%。具体发行条款如下：

第5、6期增发债及第七期新发

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招标规模上限 一年和10年各60亿元；五年50亿元

期限/计息方式 1/5/10年固息

中标方式 单一利率或价格(荷兰式)

起息日 1年：4月1日；5年：3月24日；10年：2月9日

缴款日 4月1日

分销期 3/26-4/1

上市日 1年：4月3日

5/10年：4月8日

发行手续费 1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌；; 审校 吴芳/张喜良)
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