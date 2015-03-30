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货币新闻 | 2015年 3月 30日 星期一 15:12 BJT

新债招标：中国农发行一年期债收益率4.0458%，远高于二级--业内人士

路透上海3月30日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.0458%，远高于二级水平。同时招标的三年和五年债中标收益率为4.2045%和4.2750%。

业内人士并称，上述三期债的投标倍数依次是1.50倍、2.16倍和2.92倍。

银行间市场固息政策金融债(进出口行和农发)到期收益率曲线 显示，一年、三年和五年的最新值分别为3.7874%、4.1463%和4.2584%。

今日招标的三期债为农发行今年第三期、第六期和第七期金融债的增发品种，票面利率依次为3.68%，3.83%和4.02%。此前发行情况如下：

债券名称 发行时间 规模 期限 票面年利率 首场投标倍数

(亿元人民币) (年)

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第三期 2月9日 50 1 3.68% 3.15

增发1 3月5日 80 3.6556% 2.79

(第一次增发，参考收益率)

第六期 3月5日 80 3 3.83% 2.28

增发1 3月23日 80 3.9850% 2.42

(第一次增发，参考收益率)

第七期 3月9日 80 5 4.02% 3.09

增发1 3月23日 80 4.0996% 2.52

(第一次增发，参考收益率)

本次发行的具体条款如下：

第三、六、七期增发债

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首场招标规模上限 各为80亿元

期限/计息方式 1/3/5年固息

首场招标时间 3月30日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)方式

缴款日 4月1日

起息日 1年：2月27日；3年：3月10日；5年：3月12日

发行期 3月31日-4月1日

上市日 1年：4月3日；3/5年：4月8日

基本承销额 无

承揽费 1年：0.05%；3年：0.05%；5年：0.10%

-------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；; 审校 张喜良/杨淑祯)
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