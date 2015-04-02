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货币新闻 | 2015年 4月 2日 星期四 19:44 BJT

中国新股：证监会下发新一批共30家新股批文，扩容节奏加快

路透上海4月2日 - 中国证监会周四晚间下发新一批首次公开发行（IPO）企业的发行批文，共有30家新股获准启动发行程序，扩容节奏明显加快。

证监会官方微博称，获得首发申请的企业，其中上海证交所11家，包括老百姓大药房和江苏广电有线信息网络股份公司等；深交所19家，包括两家中小板企业，以及福建广生堂药业等17家创业板企业。

今年来，随着A股市场日趋活跃，按例每月一度的新股发行数量较去年明显上升，从1月的20家到2月和3月的各24家，而去年下半年每月新股发行量基本在10-12家。（完） (发稿 林琦/侯向明; 审校 张喜良)

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