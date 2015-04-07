更新版 1-新债招标：国开行七年固息债中标利率4.25%，10年4.21%--业内人士

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
(新增七年和10年债招标结果)
路透上海4月7日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 下午招标的七年和10年期固息债中标利率分别为4.25%和4.21%；投标倍数分别为3.03倍和3.39倍。
该行稍早结束招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.7307%；同时招标的三年期固息增发债中标收益率为4.0026%，五年期固息债中标利率为4.13%。三期债的投标倍数依次是3.81倍、3.46倍和2.70倍。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.8342%、3.9996%、4.1106%、4.2483%和4.1455%。
以下为国开行近两个月同期限新债的招标情况：
招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期
利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数
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4月7日 3.7307% 3.81 4.0026% 3.46 4.13% 2.70 4.25% 3.03 4.21% 3.39
3月31日 3.97% 3.79 4.18% 2.79 4.2764% 3.14 4.3858% 4.01 4.2998% 3.45
3月24日 3.6563% 2.82 3.8462% 2.14 3.9569% 2.21 4.1099% 2.70 3.9622% 2.96
3月17日 3.6454% 2.95 3.8227% 2.73 3.9035% 2.49 4.0530% 3.36 3.9282% 2.72
3月10日 3.6477% 3.30 3.7951% 3.27 3.8593% 3.30 3.9892% 3.09 3.8594% 3.64
3月3日 3.5064% 4.38 3.6288% 2.52 3.7337% 2.19 3.8184% 2.89 3.7667% 2.73
2月26日 3.4865% 4.87 3.5507% 3.31 3.6369% 2.47 3.7236% 3.20 3.6560% 3.19
2月10日 3.6056% 3.38 3.6188% 2.90 3.6954% 2.37 3.7925% 2.79 3.7797% 2.72
今日招标的五期债中，一年和三年品种为该行今年第6-7期增发债，五年、七年和10年期为新发债。具体发行条款如下：
2015年第6-7期增发债，8-10期新发债
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发行上限 1/7年40亿元；3年50亿元；5年60亿元；10年70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 采用单一价格/利率(荷兰式)招标方式
缴款日 4月13日
起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日
分销期 1年：4/10-4/13；3/5/7/10年：4/8-4/13
上市日 1年：4月15日；3/5/7/10年：4月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日