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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 15:48 BJT

更新版 1-新债招标：国开行七年固息债中标利率4.25%，10年4.21%--业内人士

(新增七年和10年债招标结果)

路透上海4月7日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 下午招标的七年和10年期固息债中标利率分别为4.25%和4.21%；投标倍数分别为3.03倍和3.39倍。

该行稍早结束招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.7307%；同时招标的三年期固息增发债中标收益率为4.0026%，五年期固息债中标利率为4.13%。三期债的投标倍数依次是3.81倍、3.46倍和2.70倍。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.8342%、3.9996%、4.1106%、4.2483%和4.1455%。

以下为国开行近两个月同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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4月7日 3.7307% 3.81 4.0026% 3.46 4.13% 2.70 4.25% 3.03 4.21% 3.39

3月31日 3.97% 3.79 4.18% 2.79 4.2764% 3.14 4.3858% 4.01 4.2998% 3.45

3月24日 3.6563% 2.82 3.8462% 2.14 3.9569% 2.21 4.1099% 2.70 3.9622% 2.96

3月17日 3.6454% 2.95 3.8227% 2.73 3.9035% 2.49 4.0530% 3.36 3.9282% 2.72

3月10日 3.6477% 3.30 3.7951% 3.27 3.8593% 3.30 3.9892% 3.09 3.8594% 3.64

3月3日 3.5064% 4.38 3.6288% 2.52 3.7337% 2.19 3.8184% 2.89 3.7667% 2.73

2月26日 3.4865% 4.87 3.5507% 3.31 3.6369% 2.47 3.7236% 3.20 3.6560% 3.19

2月10日 3.6056% 3.38 3.6188% 2.90 3.6954% 2.37 3.7925% 2.79 3.7797% 2.72

今日招标的五期债中，一年和三年品种为该行今年第6-7期增发债，五年、七年和10年期为新发债。具体发行条款如下：

2015年第6-7期增发债，8-10期新发债

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发行上限 1/7年40亿元；3年50亿元；5年60亿元；10年70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 采用单一价格/利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月13日

起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 1年：4/10-4/13；3/5/7/10年：4/8-4/13

上市日 1年：4月15日；3/5/7/10年：4月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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