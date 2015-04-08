新债招标：中国10年期国债利率3.64%，略高于预期--业内人士

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
路透上海4月8日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午招标的10年期固息国债，中标利率3.64%，略高于此前3.61%的市场预测均值。
业内人士并称，该期债边际中标利率为3.70%，投标倍数1.63倍。
今日招标新债是财政部今年首次新发10年期品种，此前两次发行均为2014年第29期国债的续发。以下为包括本次招标的发行明细：
招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注
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4月8日 300 3.64% 3.61% 1.63 最终发行量待追加结果
3月4日 200 3.3897% 3.40% 1.98 2014第29期续发
1月28日 200 3.4205% 3.40% 2.28 2014第29期续发
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银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.5987%。
今日招标新债为财政部今年第五期记账式附息国债，竞争性招标规模300亿元人民币，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债4月9日开始计息，利息按半年支付。招标结束至4月13日进行分销，4月15日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。