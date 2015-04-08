新债招标：中国10年期国债利率3.64%，略高于预期--业内人士

路透上海4月8日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午招标的10年期固息国债，中标利率3.64%，略高于此前3.61%的市场预测均值。

业内人士并称，该期债边际中标利率为3.70%，投标倍数1.63倍。

今日招标新债是财政部今年首次新发10年期品种，此前两次发行均为2014年第29期国债的续发。以下为包括本次招标的发行明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注

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4月8日 300 3.64% 3.61% 1.63 最终发行量待追加结果

3月4日 200 3.3897% 3.40% 1.98 2014第29期续发

1月28日 200 3.4205% 3.40% 2.28 2014第29期续发

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银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.5987%。

今日招标新债为财政部今年第五期记账式附息国债，竞争性招标规模300亿元人民币，采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。