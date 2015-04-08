更新版 1-新债招标：进出口行10年期固息增发债收益率4.4093%--业内人士

金属期市：沪铜下挫，因投资者转投股市和油市怀抱
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
(新增10年债招标结果)
路透北京4月8日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行下午招标的10年期固息增发债中标收益率4.4093%，投标倍数为2.52倍。
该行稍早结束招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.7914%，同时招标的五年期固息增发债中标收益率为4.2415%；两期债投标倍数分别为3.13倍和2.62倍。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、五年、及10年期最新收益率为3.8933%、4.2586%和4.4041%。
以下为进出口行近期同期限新债的招标情况：
招标日 一年期 五年期 七年期 10年期
利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数
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4月8日 3.7914% 3.13 4.2415% 2.62 -- -- 4.4093% 2.52
4月2日 3.8442% 3.53 4.1987% 4.40 4.2778% 3.48 4.29% 3.32
3月26日 3.75% 1.71 4.1743% 2.45 -- -- 4.3255% 1.56
3月19日 -- -- 4.1000% 2.17 4.1703% 1.82 4.2243% 1.92
3月12日 3.6531% 3.40 3.9233% 3.75 4.0148% 3.00 4.0232% 2.32
3月6日 -- -- 3.9867% 1.60 4.0564% 2.38 4.0986% 1.90
2月27日 -- -- 3.8235% 2.17 3.8715% 2.32 3.8751% 2.23
2月12日 3.6584% 4.15 3.7484% 5.9 -- -- 3.8503% 5.59
2月5日 3.7068% 1.99 3.8511% 2.12 -- -- 3.99% 2.27
上述三期债为该行今年第七、第六及第五期增发债，票面利率依次为3.75%、4.10%和3.99%。具体发行条款如下：
2015年第五、六、七期增发债
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招标规模上限 各为40亿元
期限/计息方式 1/5/10年固息
中标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)
起息日 10年：2月9日；5年：3月24日；1年：4月1日
缴款日 4月13日
分销期 4/9-4/13
上市日 1年：4月15日
5/10年：4月17日
发行手续费 1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/张喜良)
0110 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜勉强获得一些支撑，上涨0.16%至每吨5,509美元，扭转昨日跌势。但该合约仍接近本周稍早所及四个月低位，因数据显示中国进口下滑后市场担心该国需求疲弱。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。