更新版 1-新债招标：进出口行10年期固息增发债收益率4.4093%--业内人士

(新增10年债招标结果)

路透北京4月8日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行下午招标的10年期固息增发债中标收益率4.4093%，投标倍数为2.52倍。

该行稍早结束招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.7914%，同时招标的五年期固息增发债中标收益率为4.2415%；两期债投标倍数分别为3.13倍和2.62倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、五年、及10年期最新收益率为3.8933%、4.2586%和4.4041%。

以下为进出口行近期同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 五年期 七年期 10年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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4月8日 3.7914% 3.13 4.2415% 2.62 -- -- 4.4093% 2.52

4月2日 3.8442% 3.53 4.1987% 4.40 4.2778% 3.48 4.29% 3.32

3月26日 3.75% 1.71 4.1743% 2.45 -- -- 4.3255% 1.56

3月19日 -- -- 4.1000% 2.17 4.1703% 1.82 4.2243% 1.92

3月12日 3.6531% 3.40 3.9233% 3.75 4.0148% 3.00 4.0232% 2.32

3月6日 -- -- 3.9867% 1.60 4.0564% 2.38 4.0986% 1.90

2月27日 -- -- 3.8235% 2.17 3.8715% 2.32 3.8751% 2.23

2月12日 3.6584% 4.15 3.7484% 5.9 -- -- 3.8503% 5.59

2月5日 3.7068% 1.99 3.8511% 2.12 -- -- 3.99% 2.27

上述三期债为该行今年第七、第六及第五期增发债，票面利率依次为3.75%、4.10%和3.99%。具体发行条款如下：

2015年第五、六、七期增发债

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招标规模上限 各为40亿元

期限/计息方式 1/5/10年固息

中标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)

起息日 10年：2月9日；5年：3月24日；1年：4月1日

缴款日 4月13日

分销期 4/9-4/13

上市日 1年：4月15日

5/10年：4月17日

发行手续费 1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无