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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 11:16 BJT

新债招标：农发行一年增发债收益率3.7498%，三年4.1873%--业内人士

路透北京4月9日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息增发债中，一年品种中标收益率3.7498%，三年期中标收益率为4.1873%，五年期为4.2718%。

业内人士并透露，上述三期债对应投标倍数分别是4.21倍、2.25倍和2.30倍。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/5年的最新收益率分别为3.8472%、4.2125%和4.3073%。

以下为农发行近期同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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4月9日 3.7498% 4.21 4.1873% 2.25 4.2718% 2.30 -- -- -- --

3月30日 4.0458% 1.50 4.2045% 2.16 4.2750% 2.92 -- -- -- --

3月23日 -- -- 3.9850% 2.42 4.0996% 2.52 -- -- -- --

3月16日 -- -- 3.9440% 2.50 4.0442% 2.87 -- -- -- --

3月9日 -- -- -- -- 4.02% 3.09 -- -- 4.1266% 3.01

3月5日 3.6556% 2.79 3.83% 2.28 -- -- 4.0147% 2.82 -- --

2月9日 3.68% 3.15 3.7043% 3.45 3.8545% 2.80 3.93% 2.95 3.97% 3.20

1月29日 -- -- 3.8528% 2.87 3.9194% 2.62 -- -- -- --

1月12日 -- -- 3.94% 3.88 4.02% 3.31 -- -- -- --

上述三期债为该行今年第三期 、第六期 及第七期 增发债，票面利率依次为3.68%，3.83%和4.02%，具体发行条款如下：

2015第三期、第六期和第七期增发债

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首场招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)方式

缴款日 4月13日

起息日 1年：2月27日；3年：3月10日；5年：3月12日

发行期 4/10-4/13

上市日 1年：4月15日；3/5年：4月17日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.1%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完) (发稿 华小萌；审校 吴芳/张喜良)

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