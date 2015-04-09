新债招标：农发行一年增发债收益率3.7498%，三年4.1873%--业内人士

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透北京4月9日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息增发债中，一年品种中标收益率3.7498%，三年期中标收益率为4.1873%，五年期为4.2718%。
业内人士并透露，上述三期债对应投标倍数分别是4.21倍、2.25倍和2.30倍。
银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/5年的最新收益率分别为3.8472%、4.2125%和4.3073%。
以下为农发行近期同期限新债的招标情况：
招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期
利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数
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4月9日 3.7498% 4.21 4.1873% 2.25 4.2718% 2.30 -- -- -- --
3月30日 4.0458% 1.50 4.2045% 2.16 4.2750% 2.92 -- -- -- --
3月23日 -- -- 3.9850% 2.42 4.0996% 2.52 -- -- -- --
3月16日 -- -- 3.9440% 2.50 4.0442% 2.87 -- -- -- --
3月9日 -- -- -- -- 4.02% 3.09 -- -- 4.1266% 3.01
3月5日 3.6556% 2.79 3.83% 2.28 -- -- 4.0147% 2.82 -- --
2月9日 3.68% 3.15 3.7043% 3.45 3.8545% 2.80 3.93% 2.95 3.97% 3.20
1月29日 -- -- 3.8528% 2.87 3.9194% 2.62 -- -- -- --
1月12日 -- -- 3.94% 3.88 4.02% 3.31 -- -- -- --
上述三期债为该行今年第三期 、第六期 及第七期 增发债，票面利率依次为3.68%，3.83%和4.02%，具体发行条款如下：
2015第三期、第六期和第七期增发债
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首场招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：80亿元
期限/计息方式 1/3/5年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式)方式
缴款日 4月13日
起息日 1年：2月27日；3年：3月10日；5年：3月12日
发行期 4/10-4/13
上市日 1年：4月15日；3/5年：4月17日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.1%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完) (发稿 华小萌；审校 吴芳/张喜良)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。