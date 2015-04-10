新债招标：中国一年期固息国债利率3.13%，稍低预期--业内人士

路透上海4月10日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午招标的一年期固息国债，中标利率3.13%，稍低于此前3.15%的预测均值。

业内人士并透露，该期债的边际中标利率为3.18%，投标倍数为2.63倍。

该期债为财政部今年第六期附息国债，也是第二次招标一年期品种。以下为包括本次招标在内的发行明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注

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4月10日 220 3.13% 3.15% 2.63 最终发行量待追加结果

1月14日 200 3.14% 3.23% 3.55

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银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.1202%。