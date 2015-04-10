新债招标：中国一年期固息国债利率3.13%，稍低预期--业内人士

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透上海4月10日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午招标的一年期固息国债，中标利率3.13%，稍低于此前3.15%的预测均值。
业内人士并透露，该期债的边际中标利率为3.18%，投标倍数为2.63倍。
该期债为财政部今年第六期附息国债，也是第二次招标一年期品种。以下为包括本次招标在内的发行明细：
招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注
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4月10日 220 3.13% 3.15% 2.63 最终发行量待追加结果
1月14日 200 3.14% 3.23% 3.55
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银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.1202%。
今日招标新债竞争性招标金额为220亿元人民币，进行甲类成员追加投标。采用混合式招标方式，标的为利率。发行手续费为承销面值的0.05%。4月13日开始计息，招标结束至4月15日进行分销，4月17日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。