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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 10:35 BJT

新债招标：中国一年期固息国债利率3.13%，稍低预期--业内人士

路透上海4月10日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午招标的一年期固息国债，中标利率3.13%，稍低于此前3.15%的预测均值。

业内人士并透露，该期债的边际中标利率为3.18%，投标倍数为2.63倍。

该期债为财政部今年第六期附息国债，也是第二次招标一年期品种。以下为包括本次招标在内的发行明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注

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4月10日 220 3.13% 3.15% 2.63 最终发行量待追加结果

1月14日 200 3.14% 3.23% 3.55

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银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.1202%。

今日招标新债竞争性招标金额为220亿元人民币，进行甲类成员追加投标。采用混合式招标方式，标的为利率。发行手续费为承销面值的0.05%。4月13日开始计息，招标结束至4月15日进行分销，4月17日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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