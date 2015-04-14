中国公开市场：今日将进行100亿元逆回购操作，期限七天--业内人士

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京4月14日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币逆回购操作，期限七天。
据路透统计，本周公开市场共有350亿元逆回购到期回笼资金，其中周二200亿元，周四150亿元。央票则最早要到2016年7月才开始有到期。
中国央行公开市场上周小幅净回笼150亿元。七天期逆回购利率在持稳两周后再度下行10个基点(bp)至3.45%，为春节后第四次下调。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/张喜良)
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德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
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