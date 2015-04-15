新债招标：中国七年国债中标利率3.54%，符合预期--业内人士

路透上海4月15日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标利率为3.54%，符合此前3.54%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.59%，投标倍数为1.87倍。

以下为今年以来包括本次招标在内的七年期国债招标明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注

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4月15日 300 3.54% 3.54% 1.87 最终发行量待追加结果

3月18日 200 3.3624% 3.36% 1.93

2月25日 200 3.1752% -- 2.43

1月21日 200 3.36% 3.40% 2.80

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银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.5624%。

今日新债为财政部今年第七期记账式附息国债；采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。