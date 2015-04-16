新债招标：中国农发行一年增发债收益率3.6053%，三年3.99%--业内人士

路透上海4月16日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息债，一年期增发债中标收益率3.6053%，三年新发债中标利率3.99%，七年增发债中标收益率为4.2124%。

业内人士并透露，上述三期债对应投标倍数分别是3.16倍、3.64倍和2.93倍。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/7年的最新收益率分别为3.7240%、4.0063%和4.2807%。

以下为农发行近期同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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4月16日 3.6053% 3.16 3.99% 3.64 -- -- 4.2124% 2.93 -- --

4月9日 3.7498% 4.21 4.1873% 2.25 4.2718% 2.30 -- -- -- --

3月30日 4.0458% 1.50 4.2045% 2.16 4.2750% 2.92 -- -- -- --

3月23日 -- -- 3.9850% 2.42 4.0996% 2.52 -- -- -- --

3月16日 -- -- 3.9440% 2.50 4.0442% 2.87 -- -- -- --

3月9日 -- -- -- -- 4.02% 3.09 -- -- 4.1266% 3.01

3月5日 3.6556% 2.79 3.83% 2.28 -- -- 4.0147% 2.82 -- --

2月9日 3.68% 3.15 3.7043% 3.45 3.8545% 2.80 3.93% 2.95 3.97% 3.20

1月29日 -- -- 3.8528% 2.87 3.9194% 2.62 -- -- -- --

1月12日 -- -- 3.94% 3.88 4.02% 3.31 -- -- -- --

今日招标三期债中，一年、七年期债为农发行今年第三期 、第四期 固息债增发，票面利率分别为3.68%和3.93%；三年期为该行今年第九期新发债。具体发行条款如下：

2015第三期、第四期增发债和第九期新发债

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首场招标规模上限 1年：60亿元；3/7年：70亿元

期限/计息方式 1/3/7年固息

招标方式 单一价格/利率中标(荷兰式)

缴款日 4月22日

起息日 1/7年：2月27日；3年：4月22日

发行期 4/17-4/22

上市日 1年：4月24日；3/7年：4月28日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；7年：0.15%

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