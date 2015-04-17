新债招标：中国三年续发国债收益率3.2109%，略高于预期--业内人士

路透上海4月17日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期续发国债，中标收益率为3.2109%，略高于此前3.20%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.2688%，投标倍数1.67倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.1988%。

今日新债为今年第四期记账式附息国债 三年期品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

财政部今年此前仅进行了一次三年期国债招标，即3月25日招标的第四期记账式附息国债，发行规模200亿元，中标利率3.22%；边际中标利率为3.28%，投标倍数2.50倍。

今日新债招标结束至4月22日进行分销；4月24日起与之前发行的同期国债合并上市交易。