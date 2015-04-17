新债招标：中国三年续发国债收益率3.2109%，略高于预期--业内人士

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透上海4月17日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期续发国债，中标收益率为3.2109%，略高于此前3.20%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.2688%，投标倍数1.67倍。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.1988%。
今日新债为今年第四期记账式附息国债 三年期品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
财政部今年此前仅进行了一次三年期国债招标，即3月25日招标的第四期记账式附息国债，发行规模200亿元，中标利率3.22%；边际中标利率为3.28%，投标倍数2.50倍。
今日新债招标结束至4月22日进行分销；4月24日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年3月26日开始计息；票面利率3.22%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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