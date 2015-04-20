新债招标：中国九个月期贴现国债加权收益率3.1289%--业内人士

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海4月20日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为3.1289%。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.1596%，投标倍数为2.35倍。
银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，九个月期品种最新为3.0566%。
今日招标新债为财政部今年第二期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债4月21日开始计息，招标结束至4月23日进行分销，4月27日起上市交易。
今年第一期贴现国债于4月13日招标，发行规模150亿元，期限六个月期(182天)，加权中标收益率为3.2210%；边际中标收益率为3.2810%，投标倍数为1.99倍。 (完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。