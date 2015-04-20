新债招标：中国九个月期贴现国债加权收益率3.1289%--业内人士

路透上海4月20日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为3.1289%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.1596%，投标倍数为2.35倍。

银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，九个月期品种最新为3.0566%。

今日招标新债为财政部今年第二期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该期债4月21日开始计息，招标结束至4月23日进行分销，4月27日起上市交易。