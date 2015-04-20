新债招标：中国农发行两年增发债收益率3.7947%，五年3.94%--业内人士

路透上海4月20日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息债，两年期增发债中标收益率3.7947%，五年新发债中标利率3.94%，10年增发债中标收益率4.0939%。

业内人士并透露，上述三期债对应投标倍数分别是3.45倍、3.45倍和2.81倍。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，2/5/10年的最新收益率分别为3.9246%、4.1160%和4.2932%。

以下为农发行近期同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期 两年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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4月20日 -- -- -- -- 3.94% 3.45 -- -- 4.0939% 2.81 3.7947% 3.45

4月16日 3.6053% 3.16 3.99% 3.64 -- -- 4.2124% 2.93 -- -- -- --

4月9日 3.7498% 4.21 4.1873% 2.25 4.2718% 2.30 -- -- -- -- -- --

3月30日 4.0458% 1.50 4.2045% 2.16 4.2750% 2.92 -- -- -- -- -- --

3月23日 -- -- 3.9850% 2.42 4.0996% 2.52 -- -- -- -- 3.95% 1.45

3月16日 -- -- 3.9440% 2.50 4.0442% 2.87 -- -- -- -- -- --

3月9日 -- -- -- -- 4.02% 3.09 -- -- 4.1266% 3.01 -- --

3月5日 3.6556% 2.79 3.83% 2.28 -- -- 4.0147% 2.82 -- -- -- --

2月9日 3.68% 3.15 3.7043% 3.45 3.8545% 2.80 3.93% 2.95 3.97% 3.20 -- --

今日招标三期债中，两年、10年期债为该行今年第八期 和第五期 的增发债，票面利率分别为3.95%和3.97%；五年期为该行今年第10期新发债。具体发行条款如下：

2015第八期、第五期增发债和第10期新发债

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招标规模上限 2年：60亿元；5/10年：70亿元

期限/计息方式 2/5/10年固息

招标方式 单一价格(利率)中标(荷兰式)

缴款日 4月23日

起息日 2年：3月26日；5年：4月23日；10年：2月27日

发行期 4/21-4/23

上市日 4月29日

基本承销额 无

承揽费 2年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%

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