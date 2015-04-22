新债招标：中国五年续发国债收益率3.2427%，符合预期--业内人士

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
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路透上海4月22日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的300亿元人民币五年期固息国债，中标收益率3.2427%，接近此前3.25%的市场预测均值。
他们并透露，该期债的边际中标收益率为3.2951%，投标倍数为1.94倍。
以下为今年以来包括本次招标在内的五年期国债招标明细：
招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注
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4月22日 300 3.2427% 3.25% 1.94 最终发行量待追加结果
3月11日 200 3.2851% 3.35% 2.72
2月4日 200 3.31% 3.34% 2.59
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银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.2857%。
该期债为今年第三期 五年国债的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
本次续发行部分起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年2月5日开始计息，票面利率3.31%，按年付息。
该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至4月27日进行分销；4月29日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 边竞/张喜良)
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