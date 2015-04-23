中国公开市场：今日央行仍不进行任何操作，本周净回笼200亿元

路透北京4月23日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，继续暂停逆回购。据此计算，本周公开市场将净回笼资金200亿元，为连续第三周净回笼。

据路透统计，本周公开市场共有200亿元逆回购到期回笼资金，其中周二和周四各100亿元。央票最早要到2016年7月才开始有到期。至此，央行公开市场逆回购余额已清为零。

本周二央行逾两个月后首次暂停逆回购操作，市场亦未掀波澜。分析人士认为，央行超预期降准带来流动性量价齐松，均进一步削弱公开市场利率引导必要性，因此零操作亦在情理之中。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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