中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

路透上海4月27日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。

中国央行继超预期力度降准之后，上周公开市场顺势暂停操作，在到期资金对冲下，连续第三周净回笼。分析人士认为，总量宽松背景下，逆回购短期操作意义大打折扣，资金面形势及预期均偏乐观，预计公开市场暂时维持空窗可能性较大。

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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