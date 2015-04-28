更新版 1-新债招标：国开行七年增发债收益率4.1486%，明显超出预期--业内人士

(新增七年和10年债招标结果)

路透上海4月28日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的七年期增发债，中标收益率为4.1486%，明显超过此前4.00%的预测均值；同时招标结束的10年期品种，中标收益率为3.7976%，与3.77%的预测均值接近。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为1.94倍和2.07倍。

国开行稍早招标结束的一年、三年和五年期债中标收益率分别为3.2313%、3.6243和3.7319%。预测均值依次为3.21%、3.64%和3.72%。对应投标投标倍数分别为2.77倍、2.53倍和2.79倍。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.3382%、3.6422%、3.8343%、4.0908%和3.7899%。

以下为国开行近两个月同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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4月28日 3.2313% 2.77 3.6243% 2.53 3.7319% 2.79 4.1486% 1.94 3.7976% 2.07

4月24日 3.2185% 3.67 3.6462% 2.54 3.7984% 2.61 -- -- 3.8574% 3.46

4月21日 3.2472% 5.71 3.5850% 3.68 3.6893% 3.81 3.8992% 3.61 3.7455% 3.30

4月14日 3.5926% 4.48 3.8443% 3.62 3.9780% 3.10 4.1871% 3.22 4.0966% 2.86

4月7日 3.7307% 3.81 4.0026% 3.46 4.13% 2.70 4.25% 3.03 4.21% 3.39

3月31日 3.97% 3.79 4.18% 2.79 4.2764% 3.14 4.3858% 4.01 4.2998% 3.45

3月24日 3.6563% 2.82 3.8462% 2.14 3.9569% 2.21 4.1099% 2.70 3.9622% 2.96

3月17日 3.6454% 2.95 3.8227% 2.73 3.9035% 2.49 4.0530% 3.36 3.9282% 2.72

3月10日 3.6477% 3.30 3.7951% 3.27 3.8593% 3.30 3.9892% 3.09 3.8594% 3.64

3月3日 3.5064% 4.38 3.6288% 2.52 3.7337% 2.19 3.8184% 2.89 3.7667% 2.73

2月26日 3.4865% 4.87 3.5507% 3.31 3.6369% 2.47 3.7236% 3.20 3.6560% 3.19

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今日招标的五期债为该行2015年第六、七、八、九、10期金融债增发品种，票面利率依次为3.97%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第6、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1年50亿元；3/5/7年60亿元；10年90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 5月4日

起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 4/30-5/4

上市日 1年：5月6日；3/5/7/10年：5月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%