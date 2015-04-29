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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 11:12 BJT

新债招标：中国农发行五年增发债收益率4.0228%，七年4.18%--业内人士

路透北京4月29日 - 业内人士周三透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息债，五年期固息增发债中标收益率4.0228%，七年固息债中标利率4.18%，10年增发债中标收益率4.2084%。

业内人士并透露，上述三期债对应投标倍数分别是2.58倍、2.82倍和2.53倍。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，5/7/10年的最新收益率分别为3.9771%、4.1807%和4.1862%。

以下为农发行近期同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期 两年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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4月29日 -- -- -- -- 4.0228% 2.58 4.18% 2.82 4.2084% 2.53 -- --

4月27日 3.29% 2.46 3.9013% 2.61 -- -- 4.1638% 2.24 -- -- -- --

4月20日 -- -- -- -- 3.94% 3.45 -- -- 4.0939% 2.81 3.7947% 3.45

4月16日 3.6053% 3.16 3.99% 3.64 -- -- 4.2124% 2.93 -- -- -- --

4月9日 3.7498% 4.21 4.1873% 2.25 4.2718% 2.30 -- -- -- -- -- --

3月30日 4.0458% 1.50 4.2045% 2.16 4.2750% 2.92 -- -- -- -- -- --

3月23日 -- -- 3.9850% 2.42 4.0996% 2.52 -- -- -- -- 3.95% 1.45

3月16日 -- -- 3.9440% 2.50 4.0442% 2.87 -- -- -- -- -- --

3月9日 -- -- -- -- 4.02% 3.09 -- -- 4.1266% 3.01 -- --

3月5日 3.6556% 2.79 3.83% 2.28 -- -- 4.0147% 2.82 -- -- -- --

2月9日 3.68% 3.15 3.7043% 3.45 3.8545% 2.80 3.93% 2.95 3.97% 3.20 -- --

今日招标三期债中，五年、10年品种为该行今年第10期、第五期增发债，票面利率分别为3.94%和3.97%；七年期品种为今年第12期新发债券。具体发行条款如下：

2015第10、五期增发债和第12期新发债

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招标规模上限 5/7/10年：80亿元

期限/计息方式 5/7/10年固息

招标方式 单一价格或利率中标(荷兰式)

缴款日 5月4日

起息日 5年：4月23日；7年：5月4日；10年：2月27日

发行期 4/30-5/4

上市日 5月8日

基本承销额 无

承揽费 5年：0.1%；7/10年：0.15%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完) (发稿 华小萌；审校 边竞/林高丽)

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